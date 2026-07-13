В районе города Бендер-Аббас на юге Ирана прогремели взрывы
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В южном Иране, в районе города Бендер-Аббас и острова Кешм, местные жители слышали взрывы. Об этом сообщило агентство Mehr.
«Местные жители сообщали о звуках взрывов в районе города Бенде-Аббас и острова», — пишет агентство.
По его данным, не исключены боестолкновения в районе Ормузского пролива. Других подробностей не приводится.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты берут под контроль Ормузский пролив и наносят по Ирану более серьёзные удары. С Ираном уже согласовали сделку о прекращении войны, но Тегеран её нарушил. По его словам, переговорщики снова всё согласовали, но потом Иран потребовал небольшие изменения. Трамп также анонсировал новые атаки на Иран этой ночью, пригрозил восстановить морскую блокаду и не исключил взятие под контроль острова Харк.
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