Российских триатлонистов допустили к смешанным эстафетам без флага и гимна

Международный союз триатлона (World Triathlon) допустил российских спортсменов к участию в смешанных эстафетах, но без флага и гимна — c нейтральным статусом. О решении организации сообщила руководитель Федерации триатлона России Ксения Шойгу.

«Исполнительный Совет World Triathlon принял решение о допуске российских атлетов всех категорий (элита, юниоры и параспортсмены) к смешанным эстафетам (Mixed Team Relay) в составе команды c нейтральным статусом! Теперь наши спортсмены смогут выступать в командных дисциплинах на всех стартах World Triathlon!» — написала она.

Шойгу поблагодарила Минспорт России и коллег из World Triathlon за совместную работу. Она выразила надежду, что это шаг к полному восстановлению статуса российских спортсменов — под флагом и с гимном. Ранее союз уже допустил российских юниоров без ограничений, взрослые спортсмены пока выступают в нейтральном статусе.

Ранее Международная федерация гимнастики поддержала решение МОК снять ограничения с российских спортсменов. Заявление опубликовано на сайте организации. World Gymnastics также подтвердила, что продолжит тесно сотрудничать с МОК и олимпийским движением для сохранения целостности международного спорта.