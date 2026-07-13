Трём фигурантам дела об убийстве аниматоров на Кубани запросили пожизненный срок
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В Краснодарском краевом суде 13 июля прошло очередное слушание по резонансному уголовному делу. На скамье подсудимых — Демьян Кеворкьян, Анатолий Двойников и Арам Татосян, которых обвиняют в убийстве аниматоров Татьяны Мостыко и Кирилла Чубко.
Государственный обвинитель Дмитрий Ткаченко запросил для всех троих высшую меру в рамках УК — пожизненное заключение в колонии особого режима. По его убеждению, только такая санкция будет справедливой и сможет обеспечить исправление осуждённых, передаёт kp.ru.
Помимо лишения свободы, прокуратура настаивает на крупных денежных взысканиях. Для Кеворкьяна предложен штраф в 700 тысяч рублей, для Двойникова — 500 тысяч, для Татосяна — 600 тысяч.
Напомним, что трагедия случилась 28 апреля 2023 года. 37-летний мужчина и 19-летняя девушка ехали на автомобиле в Усть-Лабинск, после чего бесследно исчезли. Как установило следствие, трое злоумышленников напали на них, жестоко убили аниматоров на Кубани из-за крупных долгов в 20 млн, а тела спрятали.
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