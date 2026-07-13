Трём фигурантам дела об убийстве аниматоров на Кубани запросили пожизненный срок

В Краснодарском краевом суде 13 июля прошло очередное слушание по резонансному уголовному делу. На скамье подсудимых — Демьян Кеворкьян, Анатолий Двойников и Арам Татосян, которых обвиняют в убийстве аниматоров Татьяны Мостыко и Кирилла Чубко.

Государственный обвинитель Дмитрий Ткаченко запросил для всех троих высшую меру в рамках УК — пожизненное заключение в колонии особого режима. По его убеждению, только такая санкция будет справедливой и сможет обеспечить исправление осуждённых, передаёт kp.ru.

Помимо лишения свободы, прокуратура настаивает на крупных денежных взысканиях. Для Кеворкьяна предложен штраф в 700 тысяч рублей, для Двойникова — 500 тысяч, для Татосяна — 600 тысяч.