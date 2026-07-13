Путин: 20 миллионов россиян направили на цели СВО около ₽70 млрд

Президент России Владимир Путин заявил, что через Общероссийский народный фронт (ОНФ) граждане страны направили на цели специальной военной операции почти 70 миллиардов рублей. Цифру глава государства привёл во время визита в Национальный центр «Россия» на форум «Всё для Победы!».

«Вы объединили вокруг себя более 20 миллионов человек, граждан России. И собрали не от государства, а граждане добровольно, доверяя вам, направили на цели СВО почти 70 миллиардов рублей», — отметил глава государства.

По его словам, эта инициатива демонстрирует доверие населения и готовность россиян поддерживать усилия армии через добровольные взносы.

Также Путин заявил, что Народный фронт полностью оправдал себя за 15 лет существования. Он высоко оценил работу движения во время выступления на мероприятии. Юбилей организации президент назвал поводом для подведения итогов её деятельности и оценки влияния на социально-экономическое развитие России за прошедшие годы.