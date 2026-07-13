Путин обнял фельдшера скорой помощи из Курской области

Президент России Владимир Путин встретился с фельдшером скорой помощи из Курской области Юлией Шабалиной. Во время разговора медик рассказала главе государства о своей работе в приграничье и о спасательном одеяле для машины скорой помощи.

Путин обнял фельдшера из Курской области. Видео © Life.ru

«Мы будем с вами до конца стоять под обстрелами», — сказала Юлия в разговоре с президентом.

В ответ Путин обнял фельдшера и поблагодарил за самоотверженный труд и мужество, проявленное при спасении людей в зоне боевых действий. Встреча прошла в рамках церемонии награждения победителей специальной номинации «Всё для Победы» Общероссийского народного фронта. Шабалина рассказала о трудностях работы в прифронтовой зоне и о том, как важно обеспечить медиков необходимым оборудованием.

Ранее на форуме Общероссийского народного фронта «Всё для Победы» Владимир Путин заявил, что Россия, несмотря на противодействие русофобских сил на Западе, продолжает развиваться по всем ключевым направлениям. По его словам, страна укрепляет экономику, финансовую систему, армию и оборонную промышленность. Особо президент отметил успехи на фронте — российские войска продолжают наступать.