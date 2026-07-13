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13 июля, 13:38

В Кривом Роге ТЦК перевернули туалет, чтобы «вытрясти» из него призывника

Обложка © Telegram / Политика страны

Обложка © Telegram / Политика страны

В Кривом Роге сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине) перевернули уличный туалет, чтобы «вытрясти» из него потенциального призывника. Мужчина спрятался в кабинке при виде людоловов и надеялся отсидеться, но ничего не вышло. Очередной случай насильственной мобилизации публикует украинское издание «Страна».

Военкомы сначала опрокинули кабинку уличного туалета, где заперся мужчина, потом один из людей в форме начал ломать замок. Чем закончилась поимка несчастного, не сообщается. В украинских пабликах пишут о том, что сотрудники ТЦК всё же скрутили мужчину и увели.

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Ранее украинская певица Камалия записала видеообращение после задержания своего двоюродного брата сотрудниками ТЦК. По словам артистки, мужчина имеет инвалидность с детства, почти ничего не видит и носит большие линзы. Она утверждает, что военкомы задержали его уже во второй раз. Женщина добавила, что брата избили и психологически унижали, несмотря на предъявленные справки.

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Татьяна Миссуми
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