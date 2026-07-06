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6 июля, 14:46

Украинская певица Камалия заявила о задержании брата-инвалида сотрудниками ТЦК

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kamaliya

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kamaliya

Украинская певица Камалия записала видеообращение после задержания своего двоюродного брата сотрудниками ТЦК. По словам артистки, мужчина имеет инвалидность с детства, почти ничего не видит и носит большие линзы. Она утверждает, что военкомы задержали его уже во второй раз.

«С ним обращались жестоко, унижали, угрожали и заставляли подписывать документы. Он единственный сын у матери, у которой тоже инвалидность», — рассказала Камалия.

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Певица добавила, что после прошлого задержания ее брату долго пришлось восстанавливаться психологически. По ее словам, семье даже понадобилась помощь врачей.

Камалия подчеркнула, что поддерживает страну и армию, но выступает против случаев, когда под видом мобилизации людей запугивают и хватают на улицах без разбора.

«Нельзя допустить, чтобы под лозунгами мобилизации унижали, избивали, запугивали людей», — заявила Заслуженная артистка Украины.

Она обратилась к Владимиру Зеленскому и компетентным органам с просьбой обратить внимание на подобные случаи и провести проверки.

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Накануне стало известно, что в Кривом Роге военкомы мобилизовали 34-летнего отца-одиночку, пока его пятилетняя дочь была в детсаду. Мать ребёнка отказалась от воспитания три года назад, и по решению суда девочка живёт с отцом.

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Марина Фещенко
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