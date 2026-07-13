Траур в Marvel: Ушла из жизни мадам Гао из сериала «Сорвиголова»

Актриса Вай Чинхо, известная зрителям по роли мадам Гао в сериалах Marvel, умерла в возрасте 82 лет. О кончине артистки сообщил Deadline.

Особую популярность ей принесли проекты «Сорвиголова», «Железный кулак» и «Защитники». С коллегой простился Питер Синкода, сыгравший Кагенобу Ёсиоку.

«Я знаю, что такое мудрость: я ловил каждое твоё слово. Мы ещё встретимся, мой друг. Ты была прекрасна», — написал актёр в соцсетях.

Вай Чинхо родилась 16 ноября 1943 года в Гонконге. Её экранная карьера началась с комедии «Человек-кадиллак», где она снималась вместе с легендой Голливуда Робином Уильямсом. В дальнейшем артистка появилась в картинах «Счастье», «Ученик чародея», «Трейсеры», «Подстава» и «Стриптизёрши». Она также озвучила бабушку Ву в мультфильме Pixar «Я краснею» и снималась в сериале «Убийства в одном здании».

Ранее Life.ru рассказывал, что новозеландский актёр Сэм Нил, известный по роли доктора Алана Гранта в «Парке юрского периода», скончался в возрасте 78 лет. Артист является трёхкратным номинантом на «Золотой глобус».