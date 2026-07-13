Бориса Надеждина* сегодня же доставят в суд для избрания меры пресечения

Задержанного Бориса Надеждина* уже сегодня ожидают в суде, где решится вопрос о мере пресечения. Об этом сообщает SHOT, уточняя, что его личные вещи к этому моменту доставили к отделу внутренних дел в подмосковном Долгопрудном.

Обстановка на проходной ОВД в Долгопрудном. Видео © SHOT

Бывшему депутату Госдумы вменяют нарушение статьи 20.3 КоАП РФ. Речь идёт о публичной демонстрации экстремистской символики.

Сотрудники правоохранительных органов уже составили соответствующий административный протокол. Защитник фигуранта при этом отказался уточнять, какая именно публикация стала поводом для претензий.

Напомним, политика задержали сегодня. 10 июля его признали иноагентом. В 2024 году он предпринимал попытку зарегистрироваться в качестве кандидата на пост главы государства, однако до выборов его не допустили из-за большого количества брака в собранных подписях.

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