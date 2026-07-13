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13 июля, 13:48

Бориса Надеждина* сегодня же доставят в суд для избрания меры пресечения

Борис Надеждин*. Обложка © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Борис Надеждин*. Обложка © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Задержанного Бориса Надеждина* уже сегодня ожидают в суде, где решится вопрос о мере пресечения. Об этом сообщает SHOT, уточняя, что его личные вещи к этому моменту доставили к отделу внутренних дел в подмосковном Долгопрудном.

Обстановка на проходной ОВД в Долгопрудном. Видео © SHOT

Бывшему депутату Госдумы вменяют нарушение статьи 20.3 КоАП РФ. Речь идёт о публичной демонстрации экстремистской символики.

Сотрудники правоохранительных органов уже составили соответствующий административный протокол. Защитник фигуранта при этом отказался уточнять, какая именно публикация стала поводом для претензий.

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Напомним, политика задержали сегодня. 10 июля его признали иноагентом. В 2024 году он предпринимал попытку зарегистрироваться в качестве кандидата на пост главы государства, однако до выборов его не допустили из-за большого количества брака в собранных подписях.

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*Включён в перечень иностранных агентов Минюста России.

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Юрий Лысенко
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