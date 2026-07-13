В ГД призвали усилить контрразведку и антитеррор в РФ из-за новой тактики ВСУ

Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил о необходимости нарастить активность контрразведывательных и антитеррористических структур внутри страны. Поводом для тревоги стала смена тактики противника.

Парламентарий в беседе с NEWS.ru напомнил, что Владимир Зеленский анонсировал «40 дней ада» и поручил соответствующую задачу СБУ. Спецслужба, отметил он, теперь сосредоточена не только на борьбе с инакомыслием внутри Украины, но и на организации диверсий на российской территории.

По словам Колесника, киевский режим начал действовать как контрабандисты — комплектующие для беспилотников пытаются провозить скрытно. В ход идут фуры и катера, откуда затем запускают БПЛА прямо с территории РФ.

В ответ на эти вызовы депутат призвал усилить профилактическую работу внутри страны, помимо войсковых операций. Особый упор, по его мнению, следует сделать на подразделения антитеррора и контрразведки, чтобы перекрыть каналы доставки вражеских дронов.

Ранее сообщалось о предотвращении попытки теракта в Москве, целью которого должен был стать высокопоставленный офицер Минобороны. В рамках оперативных мероприятий сотрудники ФСБ задержали 25-летнюю гражданку России, которую следствие считает участницей подготовки преступления. Девушка была завербована украинскими спецслужбами и действовала по указанию иностранного координатора. Задержанная полностью признала вину и оказывает содействие следственным органам.