Фон дер Ляйен и Каллас поссорились из-за санкций против израильских поселенцев

В руководстве Евросоюза разгорается конфликт между председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой европейской дипломатии Каей Каллас. Поводом для противостояния стало обсуждение ограничений на торговлю с израильскими поселениями на палестинских территориях.

По данным Euractiv, разногласия касаются не только возможных санкций, но и того, кто должен определять внешнеполитический курс Евросоюза.

Как отмечается, Франция, Испания, Бельгия, Швеция, Ирландия и Нидерланды выступают за максимально жёсткие меры, включая полный запрет торговли с израильскими поселенцами. Каллас, находящаяся под давлением глав МИД этих стран, добивается более решительных действий со стороны Еврокомиссии.

При этом сама Еврокомиссия заняла более осторожную позицию. Вместо полного запрета Брюссель предложил государствам-членам несколько вариантов ограничительных мер, что, по мнению издания, свидетельствует о нежелании идти на наиболее жёсткий сценарий.

Поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу остаётся одним из ключевых спорных вопросов в отношениях с международным сообществом и Палестинской автономией. Многие страны считают её серьёзным препятствием на пути к урегулированию конфликта.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас пригрозила расширить санкции против РФ. По словам политика, ограничения затронут большее число организаций, поддерживающих российский военно-промышленный комплекс.