Минобороны: Дроны ВС РФ поразили два сухогруза в одесском порту Южный

Российские военные нанесли результативные удары по портовой инфраструктуре противника в Одесской области. Об этом проинформировало Министерство обороны РФ.

Целями стали два сухогруза, находившиеся в акватории порта Южный. Поражение объектов осуществлялось с применением беспилотных летательных аппаратов. В оборонном ведомстве подчеркнули, что Вооружённые силы продолжают планомерную работу по уничтожению плавсредств, задействованных в интересах киевского режима.

Ранее в Минобороны сообщили, что за сутки российские военные силами оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ, места хранения и цеха сборки дронов дальнего действия, склады горючего и боеприпасов, а также пункты дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников. Всего удары нанесены в 142 районах.