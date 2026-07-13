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13 июля, 14:01

Минобороны: Дроны ВС РФ поразили два сухогруза в одесском порту Южный

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские военные нанесли результативные удары по портовой инфраструктуре противника в Одесской области. Об этом проинформировало Министерство обороны РФ.

Целями стали два сухогруза, находившиеся в акватории порта Южный. Поражение объектов осуществлялось с применением беспилотных летательных аппаратов. В оборонном ведомстве подчеркнули, что Вооружённые силы продолжают планомерную работу по уничтожению плавсредств, задействованных в интересах киевского режима.

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Ранее в Минобороны сообщили, что за сутки российские военные силами оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ, места хранения и цеха сборки дронов дальнего действия, склады горючего и боеприпасов, а также пункты дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников. Всего удары нанесены в 142 районах.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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