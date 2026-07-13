«ИИ-рой на аэродромы»: Военэксперт раскрыл, как защитить Украинку и Шагол от атак дронов

Федеральная служба безопасности предотвратила крупную диверсию, которую украинские спецслужбы готовили при участии западных кураторов. В перечне потенциальных целей значились авиабазы «Украинка» в Амурской области и «Шагол» в Челябинске, а также оборонные предприятия и военные объекты.

Военный аналитик Василий Колташов в беседе с сайтом MK.ru перечислил шаги, способные перекрыть каналы проникновения диверсантов. Прежде всего, считает он, необходима сплошная ревизия гаражных кооперативов и арендных боксов рядом с режимными зонами. Злоумышленники собирали беспилотники непосредственно у взлётных полос, снимая помещения под видом рабочих мастерских — это системная брешь в контроле за арендой в закрытых районах.

Второе направление — ужесточение проверок на трассах, особенно для машин с прицепами, следующих из приграничных субъектов в глубь страны. Схема с двойным дном и бытовой техникой в качестве ширмы давно отработана, поэтому эксперт настаивает на внедрении сканирующего оборудования на всех федеральных магистралях.

Третий пункт — активизация контрразведывательной работы среди населения в приграничье. Вербовка агентов ведётся не за рубежом, а внутри страны, среди российских граждан, и делается это на высоком профессиональном уровне.

По прогнозам аналитика, противник не остановится, поскольку на кону стоят стратегические базы дальней авиации. «Украинка» после передислокации бомбардировщиков из европейской части стала ключевым звеном. В случае успеха диверсантов ущерб мог быть колоссальным.

Следующие атаки, предупреждает собеседник, будут ещё технологичнее. В распоряжении врага уже есть спутниковые станции управления шведской компании Ovzon, сотрудничающей с Пентагоном и британским минобороны. Операторов готовят, нейросети тренируют на макетах аэродромов — например, для удара по Ростову-на-Дону ИИ обучали на территории украинского музея авиации.

Всё это, резюмирует Колташов, указывает на подготовку системной войны дронов против нашей инфраструктуры. Причём диверсии курируются не на уровне СБУ или ГУР, а напрямую британской MI-6.

А ранее Life.ru писал, что ФСБ нашла 24 FPV-дрона ВСУ с нейросетями для атак на аэродромы в Амурской и Челябинской областях. Модули были произведены в Великобритании, США, Канаде и Швеции. Дроны были снаряжены боевыми частями с более чем 1 кг взрывчатки.