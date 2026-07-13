Великобритания объявила КСИР террористической организацией

Власти Великобритании внесли Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций. На территории Соединённого Королевства вступает в силу запрет на любую деятельность, связанную с поддержкой структуры. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на правительство.

«Правительство объявило, что использует свои полномочия для введения запрета на деятельность Корпуса стражей исламской революции Ирана», — говорится в сообщении.

Теперь в Британии также запрещено оказывать КСИР материальную помощь, получать от организации финансирование, а также публично призывать к её поддержке или одобрительно высказываться о её деятельности.

Ранее КСИР заявил о серии ударов по американским военным объектам в регионе. По версии иранской стороны, атака ракетами и беспилотниками на базу США в Иордании вызвала пожары на складах боеприпасов и топливных резервуарах, а удар по объекту в Бахрейне повредил центры обслуживания вертолётов и авиационный ангар.