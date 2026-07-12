Fars: КСИР уничтожил американские РСЗО HIMARS в Кувейте
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Корпус стражей исламской революции (КСИР) уничтожил пусковые установки американских ракетных систем HIMARS и находившиеся при них боекомплекты в ходе ударов по объектам США в Кувейте. Об этом сообщило иранское агентство Fars.
По информации источника, удары по пусковым установкам были нанесены с использованием беспилотников. Утверждается, что ракеты уже были подготовлены к запуску по территории Ирана.
«КСИР уничтожил пусковые установки HIMARS и боекомплекты к ним в Кувейте. Удары нанесены с помощью БПЛА. Ракеты были готовы к пуску по Ирану», — передаёт агентство.
Ранее сообщалось, что в ночь на 12 июля, США нанесли третий за неделю удар по Ирану, поразив около 140 целей, после чего верховный лидер Моджтаба Хаменеи пообещал отомстить за гибель Али Хаменеи и других иранцев от американских и израильских атак. Это произошло на фоне временного перемирия, которое Вашингтон нарушил, возобновив бомбардировки, начав операцию «Эпическая ярость» ещё в ночь на 8 июля.
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