Fars: КСИР уничтожил американские РСЗО HIMARS в Кувейте

Корпус стражей исламской революции (КСИР) уничтожил пусковые установки американских ракетных систем HIMARS и находившиеся при них боекомплекты в ходе ударов по объектам США в Кувейте. Об этом сообщило иранское агентство Fars.

По информации источника, удары по пусковым установкам были нанесены с использованием беспилотников. Утверждается, что ракеты уже были подготовлены к запуску по территории Ирана.

«КСИР уничтожил пусковые установки HIMARS и боекомплекты к ним в Кувейте. Удары нанесены с помощью БПЛА. Ракеты были готовы к пуску по Ирану», — передаёт агентство.