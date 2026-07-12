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12 июля, 18:42

Fars: КСИР уничтожил американские РСЗО HIMARS в Кувейте

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex

Корпус стражей исламской революции (КСИР) уничтожил пусковые установки американских ракетных систем HIMARS и находившиеся при них боекомплекты в ходе ударов по объектам США в Кувейте. Об этом сообщило иранское агентство Fars.

По информации источника, удары по пусковым установкам были нанесены с использованием беспилотников. Утверждается, что ракеты уже были подготовлены к запуску по территории Ирана.

«КСИР уничтожил пусковые установки HIMARS и боекомплекты к ним в Кувейте. Удары нанесены с помощью БПЛА. Ракеты были готовы к пуску по Ирану», — передаёт агентство.

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Ранее сообщалось, что в ночь на 12 июля, США нанесли третий за неделю удар по Ирану, поразив около 140 целей, после чего верховный лидер Моджтаба Хаменеи пообещал отомстить за гибель Али Хаменеи и других иранцев от американских и израильских атак. Это произошло на фоне временного перемирия, которое Вашингтон нарушил, возобновив бомбардировки, начав операцию «Эпическая ярость» ещё в ночь на 8 июля.

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Анастасия Никонорова
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