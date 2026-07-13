Минпросвещения опровергло данные о выпуске рекомендаций о цвете детской одежды

Минпросвещения России не выпускало рекомендаций о цвете детской одежды, выборе сладостей и других бытовых вопросах. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

В министерстве подчеркнули, что появившиеся в СМИ сведения основаны на неверном толковании либо вовсе не соответствуют действительности.

«Приписываемые министерству инициативы являются некорректной интерпретацией либо недостоверной информацией», — говорится в официальном комментарии.

Ранее Life.ru рассказывал, что с 1 сентября 2026 года обучение в первых классах будет проходить без домашних заданий. Минпросвещения исключило из документа прежнюю норму, разрешавшую задавать работу на дом продолжительностью до одного часа по всем предметам.