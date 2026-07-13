Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 июля, 14:58

Минпросвещения опровергло данные о выпуске рекомендаций о цвете детской одежды

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yuliya Yesina

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yuliya Yesina

Минпросвещения России не выпускало рекомендаций о цвете детской одежды, выборе сладостей и других бытовых вопросах. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

В министерстве подчеркнули, что появившиеся в СМИ сведения основаны на неверном толковании либо вовсе не соответствуют действительности.

«Приписываемые министерству инициативы являются некорректной интерпретацией либо недостоверной информацией», — говорится в официальном комментарии.

La vie en beige: Логопед рассказала, чем для ребёнка опасна «бежевая мама»
La vie en beige: Логопед рассказала, чем для ребёнка опасна «бежевая мама»

Ранее Life.ru рассказывал, что с 1 сентября 2026 года обучение в первых классах будет проходить без домашних заданий. Минпросвещения исключило из документа прежнюю норму, разрешавшую задавать работу на дом продолжительностью до одного часа по всем предметам.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Минпросвещения РФ
  • Дети
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar