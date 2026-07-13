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13 июля, 15:08

Путину показали, как проходит подготовка операторов беспилотников

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президенту Владимиру Путину на выставке форума «Всё для Победы!» показали, как готовят операторов дронов. Глава государства пообщался с инструктором Екатериной Арсеньевой из Ростовской области — она учит студентов управлять беспилотниками.

Девушка продемонстрировала президенту тренажёр, на котором ученики отрабатывают навыки пилотирования на виртуальной трассе. Она поделилась с Путиным, что главное в управлении дроном — не волноваться.

«Волнение всему мешает. Надо быть собранным и сосредоточенным», — отметил глава государства.

Арсеньева также рассказала, что начала заниматься обучением операторов около трёх лет назад. Всё началось с того, что она познакомилась с бойцами и по их совету попробовала себя в этом деле. Путин удивился, что такая хрупкая девушка учит бойцов, и похвалил её за важную работу, пожелав всего доброго.

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Ранее Владимир Путин встретился с фельдшером скорой помощи из Курской области Юлией Шабалиной. Медик рассказала президенту о своей работе в приграничье — о том, как спасает людей в опасной зоне, и показала спасательное одеяло для машины скорой. Путин обнял фельдшера и поблагодарил её за самоотверженность и мужество, проявленные при спасении людей в зоне боевых действий.

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Наталья Афонина
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