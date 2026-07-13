Собянин предложил перенести сроки возврата бюджетных кредитов регионами

Мэр Москвы, член Бюро Высшего совета «Единой России» Сергей Собянин выступил с инициативой перенести сроки погашения бюджетных кредитов, предоставленных регионам. По его словам, соответствующее предложение планируется вынести на рассмотрение президента.

По словам мэра столицы, ранее бюджетные кредиты помогали субъектам РФ сохранять устойчивость финансовой системы, выполнять национальные проекты, развивать промышленность, экономику и реализовывать инвестиционные программы. Однако сейчас необходимость их возврата создаёт дополнительную нагрузку не только на региональные, но и на федеральный бюджет.

«Мы с Правительством обсуждаем вопрос о переносе сроков возврата бюджетных кредитов, которые есть в регионах. Это в общей сумме где-то около 300 миллиардов рублей на три года. Конечно, необходимо будет выходить для этого решения на уровень Президента», — отметил Собянин.

Он добавил, что обсуждение этой инициативы может состояться уже в ближайшее время.

Ранее власти Москвы утвердили меры по оптимизации бюджетных расходов. В частности, было принято решение сократить на 10% финансирование инвестиционной программы на текущий год, а часть проектов по благоустройству городской среды и проведению культурно-массовых мероприятий перенести на более поздние сроки.