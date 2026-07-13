Астроном раскрыл, как москвичам не пропустить солнечное затмение 12 августа

Жители Москвы смогут заметить лишь крошечную тень на светиле во время затмения 12 августа. Астроном Александр Молоствов в беседе с «Москвой 24» пояснил, что основное действие развернётся над Атлантикой и Северным Ледовитым океаном, поэтому шансы увидеть полную фазу в России минимальны.

Начало явления придётся на утро на полуострове Таймыр. Дальше тень уйдёт в океан, зацепив Гренландию, Исландию и Испанию. Из российских городов больше всего повезёт Калининграду — там Луна закроет около 85% солнечного диска. В Мурманске и Санкт-Петербурге показатель составит примерно 79%.

Для москвичей же зрелище окажется скромным — покрытие не превысит 8%. Всё произойдёт перед закатом: в 20:04 начнётся процесс, через пять минут наступит максимум, а ещё через три светило скроется за линией горизонта. Успеть разглядеть детали удастся лишь при хорошей подготовке.

Эксперт советует заранее выбрать точку с открытым северо-западным направлением — без высоток и деревьев. Для безопасного наблюдения понадобится затемнённое стекло или специальный фильтр. При использовании биноклей, телескопов и фотоаппаратов на них обязательно надевают солнечные насадки, иначе можно повредить зрение.

А ранее жителям Подмосковья назвали лучшее время для наблюдения за метеорным потоком Персеиды. По словам специалиста, успех зависит от фазы Луны, прозрачности воздуха и уровня искусственной засветки.