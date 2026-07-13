Скорую помощь в дом скончавшегося американского сенатора Линдси Грэма* вызвала неизвестная женщина, пишет газета The New York Times. Она представилась жительницей Балтимора и утверждала, что дверь в здание была открыта, а сам политик жаловался на боль в области груди. При этом её слова не стыкуются с показаниями врачей.

«Спасатели сообщили [диспетчеру], что им требовалась помощь полиции, чтобы попасть внутрь», — говорится в публикации.

Ранее агентство Bloomberg назвало смерть Линдси Грэма* от остановки сердца серьёзным ударом по позициям Украины. Скандальный американский сенатор был самым ярым лоббистом интересов Киева в Вашингтоне и регулярно посещал Незалежную. Он также отличался последовательностью в своих взглядах.

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