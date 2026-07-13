Путин сравнил информационную войну с беспилотниками

Президент России Владимир Путин заявил, что попытки повлиять на сознание граждан стали одним из современных видов оружия, сопоставимым по значимости с новейшими военными технологиями. Об этом он сказал на форуме Народного фронта «Всё для Победы!».

Во время общения с военным корреспондентом Первого канала Ириной Куксенковой глава государства отметил, что информационное противоборство представляет серьёзную угрозу и требует профессионального противодействия.

«То, что вы говорите, — эта попытка повлиять на умы — это современное оружие, такое же, как и современное беспилотие. Оно применяется давно. Мы с вами хорошо знаем, что говорил Геббельс: «Чем невероятнее ложь, тем быстрее в неё поверят», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что информационные технологии постоянно совершенствуются, поэтому несвоевременная реакция на подобные угрозы может иметь серьёзные последствия. По словам Куксенковой, методы информационного воздействия во многом напоминают схемы телефонных мошенников, однако цена ошибки значительно выше.

«А здесь другое: здесь не наши сбережения, здесь наша страна. Это куда выше цена», — отметила военкор.

Путин согласился с этим мнением, подчеркнув, что речь идёт о защите моральных и нравственных ценностей России.

Ранее на форуме Народного фронта «Всё для Победы!» Владимир Путин заявил, что главная сила россиян заключается в способности преодолевать любые испытания и не поддаваться страху. По словам президента, именно это качество помогает стране становиться сильнее и продолжать движение вперёд.