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13 июля, 16:16

Четыре дрона ВСУ перехвачены над Орловской областью за сутки

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

За последние сутки российские силы ПВО уничтожили в небе над Орловской областью четыре украинских беспилотника. Никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков. На месте падения обломков работают экстренные службы.

«За прошедшие сутки над Орловской областью уничтожены 4 вражеских БПЛА. Повреждений и пострадавших нет»,написал чиновник в Max.

Дрон ВСУ догнал и атаковал машину запорожского министра на трассе, он ранен
Дрон ВСУ догнал и атаковал машину запорожского министра на трассе, он ранен

Ранее сообщалось, что в ночь на 13 июля силы противовоздушной обороны уничтожили 342 украинских беспилотника самолётного типа над российскими регионами и акваториями двух морей. Воздушные цели были перехвачены над 15 субъектами, включая Подмосковье.

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Татьяна Миссуми
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