Четыре дрона ВСУ перехвачены над Орловской областью за сутки

За последние сутки российские силы ПВО уничтожили в небе над Орловской областью четыре украинских беспилотника. Никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков. На месте падения обломков работают экстренные службы.

«За прошедшие сутки над Орловской областью уничтожены 4 вражеских БПЛА. Повреждений и пострадавших нет», – написал чиновник в Max.

Ранее сообщалось, что в ночь на 13 июля силы противовоздушной обороны уничтожили 342 украинских беспилотника самолётного типа над российскими регионами и акваториями двух морей. Воздушные цели были перехвачены над 15 субъектами, включая Подмосковье.