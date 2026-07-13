Самолёт ДРЛО НАТО кружит в небе над Латвией к западу от Риги

В воздушном пространстве Латвии к западу от Риги замечен самолёт дальнего радиолокационного обнаружения НАТО Boeing E-3A Sentry AWACS. Об этом со ссылкой на полётные данные пишет РИА «Новости».

Агенство выяснило, что отправной точкой борта стал литовский международный аэропорт Шауляй, после чего самолёт ДРЛО пересёк северную границу республики и зашёл в воздушное пространство Латвии. Там он начал кружить вокруг воздушной гавани Юрмалы и акваторией Рижского залива. Высота полёта превышает 8,8 километра, скорость — более 690 километров в час.

Накануне сообщалось, что самолёт дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3A Sentry, принадлежащий НАТО, приступил к патрулированию воздушного пространства Румынии вдоль черноморского побережья. Он взлетал из того же аэропорта в Литве.