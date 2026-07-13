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13 июля, 16:11

В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на приём и выпуск рейсов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

Меры приняты для обеспечения безопасности полётов. Время их действия не уточняется. Пассажирам и авиакомпаниям рекомендуется следить за актуальной информацией на сайтах перевозчиков и в воздушной гавани.

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Ранее Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропортах Казани, Самары, Ульяновска и Чебоксар для обеспечения безопасности полётов. Сроки не уточняются, пассажирам рекомендовано следить за обновлениями.

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Анастасия Никонорова
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