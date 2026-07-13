В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на приём и выпуск рейсов
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Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.
Меры приняты для обеспечения безопасности полётов. Время их действия не уточняется. Пассажирам и авиакомпаниям рекомендуется следить за актуальной информацией на сайтах перевозчиков и в воздушной гавани.
Ранее Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропортах Казани, Самары, Ульяновска и Чебоксар для обеспечения безопасности полётов. Сроки не уточняются, пассажирам рекомендовано следить за обновлениями.
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