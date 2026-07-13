В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на приём и выпуск рейсов

Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

Меры приняты для обеспечения безопасности полётов. Время их действия не уточняется. Пассажирам и авиакомпаниям рекомендуется следить за актуальной информацией на сайтах перевозчиков и в воздушной гавани.

Ранее Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропортах Казани, Самары, Ульяновска и Чебоксар для обеспечения безопасности полётов. Сроки не уточняются, пассажирам рекомендовано следить за обновлениями.