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13 июля, 16:41

Фетисов вступился за Бузову, перепутавшую хоккеистов с футболистами

Ольга Бузова и Вячеслав Фетисов. Обложка © ТАСС / Егор Алеев, Донат Сорокин

Ольга Бузова и Вячеслав Фетисов. Обложка © ТАСС / Егор Алеев, Донат Сорокин

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал инцидент на VK Fest в Нижнем Новгороде, где певица Ольга Бузова перепутала хоккеистов «Торпедо» с футболистами. По мнению прославленного спортсмена, виноваты не артистка, а организаторы, которые пригласили её на спортивное мероприятие.

«Люди разные бывают, есть немало в шоу-бизнесе тех, кто знает и футболистов с хоккеистами, и знают игру», — заявил Фетисов в беседе с ТАСС.

Напомним, курьёз произошёл после того, как нападающий «Торпедо» Матвей Поляков подарил певице свитер клуба. Бузова поблагодарила и пожелала удачи футболистам, чем вызвала улыбку у хоккейного сообщества. В интернете видео быстро разлетелось, вызвав волну мемов и шуток.

Фетисов отметил, что не стоит строго судить Бузову — в шоу-бизнесе есть люди, разбирающиеся в спорте, но организаторы должны были учитывать, что певица могла не знать всех деталей. Сам инцидент, по его словам, не стоит воспринимать слишком серьёзно.

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Ранее астролог Ариана Рейн заявила, что успех Ольги Бузовой обусловлен её рождением под знаками Козерога и Тельца, что делает её трудоголиком, а импульсивность и интуиция помогают пробивать стены. По мнению эксперта, травма ноги — это кармическая расплата за вмешательство в чужую судьбу и попытку восстановить справедливость, когда следовало отойти в сторону, и цена этого — одиночество, травмы и вопросы о детях.

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Анастасия Никонорова
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