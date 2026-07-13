Фетисов вступился за Бузову, перепутавшую хоккеистов с футболистами

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал инцидент на VK Fest в Нижнем Новгороде, где певица Ольга Бузова перепутала хоккеистов «Торпедо» с футболистами. По мнению прославленного спортсмена, виноваты не артистка, а организаторы, которые пригласили её на спортивное мероприятие.

«Люди разные бывают, есть немало в шоу-бизнесе тех, кто знает и футболистов с хоккеистами, и знают игру», — заявил Фетисов в беседе с ТАСС.

Напомним, курьёз произошёл после того, как нападающий «Торпедо» Матвей Поляков подарил певице свитер клуба. Бузова поблагодарила и пожелала удачи футболистам, чем вызвала улыбку у хоккейного сообщества. В интернете видео быстро разлетелось, вызвав волну мемов и шуток.

Фетисов отметил, что не стоит строго судить Бузову — в шоу-бизнесе есть люди, разбирающиеся в спорте, но организаторы должны были учитывать, что певица могла не знать всех деталей. Сам инцидент, по его словам, не стоит воспринимать слишком серьёзно.

Ранее астролог Ариана Рейн заявила, что успех Ольги Бузовой обусловлен её рождением под знаками Козерога и Тельца, что делает её трудоголиком, а импульсивность и интуиция помогают пробивать стены. По мнению эксперта, травма ноги — это кармическая расплата за вмешательство в чужую судьбу и попытку восстановить справедливость, когда следовало отойти в сторону, и цена этого — одиночество, травмы и вопросы о детях.