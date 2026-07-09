Астролог назвала кармической расплатой тяжёлую травму Бузовой

Ольга Бузова — «оловянный солдатик» шоу-бизнеса, который 20 лет держит планку и внимание миллионов. Скептики списывают успех на случайность, но астролог Ариана Рейн в беседе с «Радио 1» утверждает, что звёзды говорят об обратном. Она родилась, чтобы стать «королевой системы», но за это платит высокую цену — одиночество, травмы и вопросы о детях.

По словам эксперта, Солнце, Венера и Юпитер в Козероге плюс Луна в Тельце делают Бузову трудоголиком, для которого работа — религия. Раху в Овне даёт ей импульсивность и умение «пробивать стены». Экзальтированная Луна наделяет интуицией, подсказывая, где случится «прорыв».

Травма ноги, по мнению Рейн, не хайп, а кармическая расплата: транзитный Марс прошёл по Раху, который в её карте отвечает за ноги. Юпитер в «падении» даёт гипертрофированное чувство справедливости. Ольга «влезла» в чужую историю, пытаясь помочь близкому, и взяла на себя чужую негативную карму. Расплата — физическая травма.

«Она — борец за правду, но именно это её и подвело. Анализ показывает: Ольга попыталась помочь кому-то из близких, «влезла» в чужую кармическую историю, пытаясь восстановить справедливость там, где нужно было отойти в сторону», — сказала эксперт.