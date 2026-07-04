В леопарде и на костылях со стразами: Бузова появилась на красной дорожке в Москве, несмотря на травму

Певица Ольга Бузова, несмотря на недавнюю операцию на колене и серьёзную травму, не стала отменять запланированные выступления. Артистка прибыла на музыкальном фестивале «Большая Дискотека Авторадио», где ей предстояло выйти на сцену перед зрителями.

Ольга Бузова появилась на музыкальном фестивале, несмотря на травму ноги. Видео © Life.ru

Исполнительница появилась на мероприятии в эффектном образе. На ней был облегающий костюм с леопардовым принтом и броскими золотыми украшениями. Даже вынужденный атрибут для передвижения — костыли — певица превратила в часть сценического наряда, декорировав их стразами.

В беседе с корреспондентами Бузова рассказала о муках выбора при составлении плейлиста для таких концертов. Она призналась, что процесс отбора всегда становится для неё настоящей проблемой. Певица пояснила, что у неё есть три полноценных альбома и множество отдельных синглов, поэтому выбрать из такого объёма материала всего пару композиций очень непросто.

«Я шла по принципу тезиса этого года, поэтому, конечно же, я с огромным удовольствием сегодня исполню песню «Разрешаю себе». Название не только песни, но и шоу моего, которое состоится 2 октября в «Live Арена». Соответственно это такой месседж, это такой себе посыл, что можно разрешать себе жить, ошибаться, влюбляться. И жить эту жизнь так, как ты считаешь нужным», — подчеркнула певица.