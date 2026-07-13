Ветеран СВО попросил Путина «идти до конца»

Ветеран специальной военной операции Роман Бояркин во время общения с президентом России Владимиром Путиным на форуме Народного фронта «Всё для Победы!» попросил главу государства «идти до конца». Обращаясь к главе государства, Бояркин заявил, что считает необходимым продолжать выполнение поставленных задач.

«У меня такая внутренняя просьба: не останавливаться и идти до конца... Я считаю, что надо нам идти, идти в бой до конца», — сказал ветеран.

В ответ Путин поблагодарил его за высказанную позицию.

Во время встречи Бояркин рассказал, что в 2024 году добровольно отправился в зону СВО, а в 2025 году при освобождении Курской области получил тяжёлое ранение, в результате которого лишился обеих ног. После реабилитации при поддержке фонда «Защитники Отечества» и Ассоциации московских ветеранов он стал инструктором по управлению беспилотниками и теперь регулярно посещает госпитали, поддерживая проходящих лечение военнослужащих.

Ранее Владимир Путин встретился с фельдшером скорой помощи из Курской области Юлией Шабалиной. Медработница доложила главе государства о своей вахте у линии фронта — вывозе раненых из‑под обстрелов, и продемонстрировала укрытие для бригады скорой. Путин обнял её и поблагодарил за героизм и самоотверженность в борьбе за жизни людей.