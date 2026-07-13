Банки ЕС хотят засудить немецкую компанию Linde из-за убытков от санкций

Европейские банки Deutsche Bank и UniCredit подали в суд на германскую группу компаний Linde, требуя компенсации за убытки, связанные с её уходом из России. Об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, Deutsche Bank потерял около 244 миллиона евро, UniCredit — примерно 460 миллионов евро, Commerzbank — около 90 миллионов евро. Первое судебное заседание состоится во Франкфурте 14 июля. Истцом выступает в начальном процессе Deutsche Bank.

Спор возник из-за контрактов 2021 года между консорциумом с участием Linde на строительство газоперерабатывающего завода в Усть-Луге. Российская сторона уже перечислила Linde около миллиарда евро, а европейские банки выдали гарантии авансовых платежей и исполнения контракта.

В 2022 году Linde приостановил работу в России после начала спецоперации, и банки отказались исполнять гарантии, объяснив это риском нарушения ограничений ЕС. Судебное разбирательство направлено на возврат финансовыми учреждениями своих замороженных российских активов и компенсацию понесённых убытков.

Linde — транснациональная химическая компания, основанная в Германии. Организация является одним из ведущих мировых производителей газов промышленного и медицинского назначения.

Ранее сообщалось, что находящиеся в РФ активы нидерландской компании Akzo Nobel отойдут во временное управление фирме «Развитие строительных активов» (РСА), которая до этого получила под управление российскую «дочку» производителя каменной ваты Rockwool. Соответствующий указ уже подписал президент страны Владимир Путин.