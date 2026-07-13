Путину показали макет ЗРПК «Панцирь-С» на выставке Народного фронта

Президенту РФ Владимиру Путину продемонстрировали макет зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С». Презентация состоялась в ходе форума Народного фронта «Всё для Победы!», сообщает ТАСС.

Глава государства в понедельник осмотрел экспозицию, где были собраны новейшие технические решения «Кулибин-клуба» для нужд военнослужащих в зоне спецоперации. Среди прочего ему представили ложную версию боевой машины.

Изделие предназначено для создания фальшивых огневых позиций средств противовоздушной обороны. Используется оно в паре с устройством, имитирующим радиолокационный сигнал.

Разработчики обратили внимание на сборно-разборную конструкцию муляжа, которая значительно облегчает его транспортировку и приведение в боевое положение на местности. Такая особенность позволяет оперативно разворачивать объекты, вводящие в заблуждение противника.

В ОНФ уточнили, что описанная тактика уже активно применяется на территории Крыма. По оценкам специалистов, она доказывает свою действенность.

Также Владимиру Путину на выставке форума «Всё для Победы!» показали процесс подготовки операторов дронов: инструктор из Ростовской области Екатерина Арсеньева продемонстрировала тренажёр для отработки пилотирования на виртуальной трассе. Она объяснила, что главное в этом деле — не поддаваться волнению, с чем глава государства согласился, заметив, что нужны собранность и сосредоточенность.