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13 июля, 17:37

Путину показали макет ЗРПК «Панцирь-С» на выставке Народного фронта

Владимир Путин осмотрел макет «Панциря-С». Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Владимир Путин осмотрел макет «Панциря-С». Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Президенту РФ Владимиру Путину продемонстрировали макет зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С». Презентация состоялась в ходе форума Народного фронта «Всё для Победы!», сообщает ТАСС.

Глава государства в понедельник осмотрел экспозицию, где были собраны новейшие технические решения «Кулибин-клуба» для нужд военнослужащих в зоне спецоперации. Среди прочего ему представили ложную версию боевой машины.

Изделие предназначено для создания фальшивых огневых позиций средств противовоздушной обороны. Используется оно в паре с устройством, имитирующим радиолокационный сигнал.

Разработчики обратили внимание на сборно-разборную конструкцию муляжа, которая значительно облегчает его транспортировку и приведение в боевое положение на местности. Такая особенность позволяет оперативно разворачивать объекты, вводящие в заблуждение противника.

В ОНФ уточнили, что описанная тактика уже активно применяется на территории Крыма. По оценкам специалистов, она доказывает свою действенность.

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Также Владимиру Путину на выставке форума «Всё для Победы!» показали процесс подготовки операторов дронов: инструктор из Ростовской области Екатерина Арсеньева продемонстрировала тренажёр для отработки пилотирования на виртуальной трассе. Она объяснила, что главное в этом деле — не поддаваться волнению, с чем глава государства согласился, заметив, что нужны собранность и сосредоточенность.

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Юрий Лысенко
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