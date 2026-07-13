Собянин сообщил об уничтожении ещё двух БПЛА, летевших на Москву
ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav
Системы ПВО уничтожили ещё два украинских беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом в «Максе» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал городской глава.
Ранее Сергей Собянин сообщил об уничтожении трёх беспилотников ВСУ, направлявшихся в сторону Москвы. На местах падения обломков работают экстренные службы.
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