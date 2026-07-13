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13 июля, 17:56

Собянин сообщил об уничтожении ещё двух БПЛА, летевших на Москву

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

Системы ПВО уничтожили ещё два украинских беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом в «Максе» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал городской глава.

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Ранее Сергей Собянин сообщил об уничтожении трёх беспилотников ВСУ, направлявшихся в сторону Москвы. На местах падения обломков работают экстренные службы.

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Матвей Константинов
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