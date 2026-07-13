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13 июля, 18:21

Стоимость нефти Brent поднялась до 82 долларов впервые с 22 июня

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksim Safaniuk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksim Safaniuk

Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE достигла 82 долларов за баррель впервые с 22 июня, следует из данных торгов. Речь идёт о фьючерсах с поставкой в сентябре.

Так, в моменте её стоимость достигла 82,08 доллара. В то же время фьючерсы на WTI с поставкой в августе выросли до 77,4 доллара за баррель.

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Напомним, цены на нефть «ползут» вверх на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о блокаде Ормузского пролива со стороны американской армии. Она призвана ограничить движение иранских судов и связанных с ним клиентов. При этом другие государства смогут пользоваться акваторией, но «на открытой и справедливой основе».

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Матвей Константинов
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