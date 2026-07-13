С политика Бориса Надеждина* принудительно взыскивают 1,4 млн рублей

Судебные приставы принудительно взыскивают с политика Бориса Надеждина*, признанного иностранным агентом, более 1,45 миллиона рублей. Исполнительное производство в отношении него было возбуждено ещё 18 февраля 2024 года, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА «Новости».

Сумма, которую сейчас взыскивают с политика, является исполнительским сбором — штрафной санкцией за неисполнение требований суда в установленный срок. Подробности о первоначальном долге не раскрываются.

10 июля Минюст РФ внёс Надеждина* в реестр иностранных агентов. Ведомство отметило, что он принимал участие в создании и распространении материалов других иноагентов и нежелательных организаций, распространял недостоверную информацию о решениях властей и избирательной системе России, а также призывал к участию в несанкционированных публичных акциях.

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