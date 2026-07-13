OpenAI ищет менеджера по продуктам для пожилых и родителей

Компания OpenAI открыла вакансию руководителя по разработке продуктов для родителей, пожилых людей и опекунов. Специалист будет работать в Сан-Франциско. Разработчики нейросети ChatGPT таким образом меняют вектор развития своего главного продукта.

Компания планирует внедрять искусственный интеллект в повседневную жизнь семей. Ранее сервис ориентировался преимущественно на офисных сотрудников и энтузиастов.

Аналитики Sensor Tower зафиксировали изменение возрастной структуры аудитории сервиса, пишет TechCrunch. За последний год пользователи стали старше. Во втором квартале 2025 года доля людей старше 35 лет составляла 26 процентов. Сейчас этот показатель достиг 31 процента. Доля аудитории от 18 до 24 лет уменьшилась с 34 до 29 процентов.

Ранее Life.ru писал о планах OpenAI изменить работу чат-бота перед выходом на биржу. Корпорация превратит ChatGPT в суперприложение. Оно объединит инструменты для программирования и искусственные интеллектуальные агенты. Высокопоставленный сотрудник компании заявил, что «чат мёртв». Разработчики считают, что будущее нейросетей заключается в агентах, которые самостоятельно выполняют задачи.