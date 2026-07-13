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13 июля, 18:55

Водитель Lifan погиб в массовом ДТП на Калужском шоссе в Новой Москве

На Калужском шоссе в Москве произошла смертельная авария. На 22-м километре автодороги в районе Коммунарки столкнулись три автомобиля. В ДТП участвовали машины марок Lifan, Toyota и BMW. В результате происшествия один человек погиб.

Сильные повреждения получил китайский автомобиль Lifan: удар разорвал кузов машины на две части. Водитель погиб на месте происшествия, пишет Telegram-канал SHOT.

Смертельное ДТП на Калужском шоссе в Москве. Видео © Telegram/SHOT

Также пострадал водитель автомобиля BMW. Медики доставили его в больницу. У мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом лодыжки. На месте аварии сейчас работают сотрудники ГИБДД и спасатели. Специалисты устанавливают точные причины столкновения.

В ХМАО семилетний мальчик на квадроцикле насмерть врезался в натянутый трос
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Ранее на 7-м километре МКАД возле развязки с улицей Молдагуловой произошло ещё одно массовое ДТП. Там загорелся пассажирский микроавтобус «Газель». Грузовая «Газель» вела на буксире другую машину. Транспорт остановился, и в него врезался микроавтобус. После удара машина загорелась. Пожарные быстро ликвидировали возгорание.

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Обложка © Telegram/SHOT

Лия Мурадьян
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