В аэропорту Саны прогремели взрывы во время подлета самолёта из Ирана

В международном аэропорту столицы Йемена Саны, находящемся под контролем движения «Ансар Аллах» (хуситы), прогремела серия взрывов. По данным местных источников, было слышно не менее трёх ударов.

Как сообщил телеканал Al Masirah, взрывы произошли в момент, когда в воздушном пространстве Йемена находился иранский самолёт авиакомпании Mahan Air с делегацией руководства хуситов, возвращавшейся из Тегерана. По информации СМИ, после атаки лайнер изменил маршрут и благополучно приземлился в аэропорту Ходейды.

Международно признанное правительство Йемена заявило, что удар был нанесён по взлётно-посадочной полосе аэропорта Саны, чтобы не допустить посадки иранского самолёта. В свою очередь представители хуситов обвинили в атаке Саудовскую Аравию и заявили, что все находившиеся на борту пассажиры и члены делегации не пострадали.

По словам представителей «Ансар Аллах», на борту самолёта находились более 200 граждан Йемена, включая раненых и больных, проходивших лечение в Иране, а также людей, которые не могли вернуться домой из-за боевых действий.

Ранее Life.ru писал, что хуситы открыли огонь по военным самолётам Саудовской Аравии, чтобы защитить гражданский рейс из Ирана. Стрельба вынудила истребители противника покинуть зону аэропорта, а пассажиры благополучно завершили перелёт.