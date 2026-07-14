Путин назвал главную задачу Народного фронта на форуме «Всё для Победы!»

Президент России Владимир Путин принял участие в форуме Народного фронта «Всё для Победы!», который собрал в Национальном центре «Россия» более 1200 участников со всей страны. На одной площадке встретились волонтёры, военные корреспонденты, ветераны СВО, медики, инженеры, представители бизнеса и общественные деятели.

Глава государства осмотрел выставку проектов движения, где были представлены результаты работы за последние годы. Как сообщили организаторы, за время гуманитарной миссии стоимость переданной помощи превысила 69 миллиардов рублей, а поддержку получили более 1,6 миллиона мирных жителей.

Отдельные экспозиции посвятили разработкам «Кулибин-клуба» – инициативы, объединяющей инженеров, которые создают оборудование для участников СВО. Среди представленных решений – системы борьбы с беспилотниками, техника для защиты передвижения в прифронтовых районах и новые инженерные разработки.

Путин отметил, что Народный фронт за 15 лет работы стал площадкой, которая помогает решать наиболее важные для страны задачи. По словам президента, движение смогло объединить людей, которые оказывают помощь тем, кто в ней нуждается.

«Народный фронт полностью себя оправдал. Потому что удалось собрать сюда таких людей, как вы. Вам низкий поклон за всё, что вы делаете. Все эти 15 лет вы всегда на острие решаемых страной проблем», – заявил Владимир Путин.

В рамках форума глава государства также вручил награды лауреатам премии «Всё для Победы!». Среди отмеченных – волонтёры, спасатели, медики, ветераны, представители бизнеса и государственные служащие.

Президент отдельно остановился на программах поддержки участников СВО, включая проекты реабилитации и адаптации ветеранов. Он подчеркнул, что помощь бойцам и их семьям остаётся одним из главных направлений работы организации.

«Что же может быть важнее этого? Ничего, сегодня ничего важнее этого нет. А вы этим занимаетесь», – сказал Путин, обращаясь к участникам форума.

На мероприятии также представили проекты в сфере информационной безопасности, поддержки молодёжи и развития беспилотных технологий. Участники рассказали президенту о своей работе, в том числе о помощи жителям приграничных территорий и военнослужащим.

Одним из ключевых моментов церемонии стало награждение людей, которых организаторы назвали «обыкновенными героями». Среди них – медики, спасавшие людей под обстрелами, педагоги, помогавшие при эвакуации, и добровольцы, продолжающие работу после личных трагедий.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин заявил о важности работы Народного фронта с бойцами СВО и их семьями. Президент отметил, что организация занимается направлениями, которые сегодня имеют особое значение для страны. По его словам, помощь людям и поддержка тех, кто находится в зоне конфликта, остаются приоритетными задачами движения.