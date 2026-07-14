Несколько взрывов раздались в Киеве

Несколько взрывов прозвучали в Киеве на фоне воздушной тревоги. Об этом пишут украинские СМИ.

Информацию также подтвердил мэр украинской столицы Владимир Кличко.

Сейчас сирены также звучат в Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины.

Ранее Life.ru писал, что Украина почти исчерпала запас ракет для систем Patriot. Они помогают украинским военных с перехватом баллистических ракет.