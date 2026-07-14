Несколько взрывов раздались в Киеве
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Несколько взрывов прозвучали в Киеве на фоне воздушной тревоги. Об этом пишут украинские СМИ.
Информацию также подтвердил мэр украинской столицы Владимир Кличко.
Сейчас сирены также звучат в Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины.
Ранее Life.ru писал, что Украина почти исчерпала запас ракет для систем Patriot. Они помогают украинским военных с перехватом баллистических ракет.
Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.