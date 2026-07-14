Вышел первый трейлер фильма «Диггер» с Томом Крузом в неузнаваемом гриме

Студия Warner Bros. представила первый трейлер фильма Digger. Русское название картины — «Диггер» или «Копатель». Главную роль исполнил Том Круз. Режиссёром проекта выступил Алехандро Гонсалес Иньярриту, который дважды получал премию «Оскар» за фильмы «Бёрдмен» и «Выживший».

Создатели называют эту работу комедией катастрофических масштабов. Это первая англоязычная картина Иньярриту после ленты «Выживший».

Первый трейлер фильма «Диггер» с Томом Крузом. Видео © X / Tom Cruise

Том Круз предстаёт с неузнаваемым гримом в образе Диггера Роквелла. Его персонаж говорит с сильным южным акцентом. У него большой живот и редеющие седые волосы, уложенные в прическу «гребешок». Роквелл считается самым могущественным человеком на планете. Он миллиардер. Его компания спровоцировала экологическую катастрофу. Это событие способно привести к ядерной войне.

«Всё меняется. Сегодня ты кот или король. А завтра — просто пепел в коробке», — говорит Диггер в исполнении Круза в начале ролика.

Главный герой узнаёт о смещении ледника из-за его продукции. Эта новость его почти не волнует. Диггера гораздо больше тревожит судьба старого белого кота. Питомцу осталось жить всего две недели и пять минут. Джон Гудман исполнил роль больного президента США. Его персонаж умоляет героя Круза исправить созданный бардак. Согласно сюжету, Диггер отправляется в отчаянную миссию. Он хочет доказать свою роль спасителя человечества. Ему необходимо успеть до того, как эта катастрофа уничтожит всё.

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