Тысячи болельщиков собрались в Мехико ради рекорда по обмену стикерами ЧМ-2026

В центре мексиканской столицы прошла необычная акция для поклонников футбола. На площади Сокало тысячи коллекционеров собрались, чтобы обменяться наклейками Panini к чемпионату мира 2026 года и установить мировой рекорд Гиннесса по самому массовому обмену спортивными стикерами.

Участниками мероприятия стали болельщики всех возрастов — от детей до взрослых коллекционеров. Многие пришли с целыми папками повторяющихся наклеек в надежде найти недостающие экземпляры и завершить свои альбомы. Организаторы отметили, что акция превратилась не только в попытку установить рекорд, но и в настоящий футбольный праздник для семей и фанатов.

Болельщики собрались в Мехико для установки рекорда по обмену наклейками Panini. Видео © X / Alberto Vargas

Массовый обмен прошёл при поддержке Panini — официального производителя коллекционных наклеек чемпионата мира. Представители компании рассчитывают, что число участников позволит зафиксировать новый мировой рекорд, однако окончательное решение должны принять представители Книги рекордов Гиннесса после проверки всех данных.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике, а коллекционные альбомы Panini традиционно остаются одним из самых популярных атрибутов турнира среди футбольных болельщиков по всему миру.

Ранее Life.ru писал, что в Канаде во время чемпионата мира по футболу начали продавать сувениры с российской символикой. В одном из спортивных магазинов Торонто появились кепки с надписью Russia, гербом и флагом РФ, а также российские триколоры.