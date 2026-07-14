CENTCOM отчитался о пятичасовой серии ударов США по Ирану

Американские военные завершили новую серию ударов по иранским объектам. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США. Операция длилась пять часов.

Военные поразили системы береговой обороны, пусковые установки ракет и беспилотников. Также удары пришлись на объекты морской военной инфраструктуры. По их данным, целью атаки стало ослабление возможностей Ирана атаковать коммерческие суда.

Ночные удары США по Ирану. Видео © X / U.S. Central Command

«Американские силы успешно нанесли удары по военным объектам в различных районах Ирана, в том числе в Бушере, Чабахаре, Джаске, Конараке, на острове Абу-Муса и в Бендер-Аббасе», — сообщило ведомство в соцсети X.

Сейчас на Ближнем Востоке находятся более 50 тысяч американских военнослужащих. Командование заявляет о высокой боеготовности войск и их способности нанести мощный удар в случае необходимости.

Вашингтон и Тегеран всё ещё способны прийти к соглашению, даже при резком обострении обстановки и новых ударах США по иранским целям. Президент США Дональд Трамп уверен, что у сделки есть реальные шансы на реализацию. Политик подчеркнул, что стороны не утратили возможность найти взаимный компромисс.