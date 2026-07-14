В МИД Словакии заявили о срыве Западом мирного урегулирования на Украине

Западные страны могли повлиять на ход конфликта на Украине ещё на раннем этапе, когда стороны были близки к соглашению. Такое мнение высказал министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар, заявив, что договорённости сорвали внешние игроки.

В интервью изданию Štandard глава словацкого внешнеполитического ведомства напомнил о переговорах России и Украины в Белоруссии и Турции. По его словам, тогда существовала возможность прийти к компромиссу, однако процесс остановился после вмешательства представителей западных стран.

«Тогда соглашение было близко, но его сорвали западные страны, когда пришёл тогдашний британский премьер Борис Джонсон и заявил, что западные страны это соглашение не поддержат», – сказал Бланар.

Министр отметил, что после этого ситуация стала только сложнее, а найти решение конфликта стало значительно труднее. По его мнению, нынешний этап переговоров потребует соглашения, которое не будет полностью устраивать ни одну из сторон.

«Ситуация дошла до того, что необходимо достичь соглашения, которое не устроит ни одну из сторон», – подчеркнул глава МИД Словакии.

Бланар также заявил, что Евросоюз играет ограниченную роль в процессе урегулирования. По его словам, Брюссель в основном занимается финансированием последствий конфликта, но не принимает ключевых решений.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц призвал начать переговоры по Украине после встречи «коалиции желающих» в Париже. По его словам, сейчас появился подходящий момент для обсуждения прекращения огня. При этом Берлин заявил о готовности продолжать давление на Москву вместе с союзниками.