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14 июля, 03:54

Российских туристов предупредили о скрытых ценах в ресторанах Турции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / siamionau pavel

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / siamionau pavel

Туристам в Турции стоит проверять наличие цен в меню перед заказом еды. Также специалисты рекомендуют сразу фотографировать прайс-лист. Такими советами поделился бывший начальник полиции и эксперт по безопасности Мустафа Бегюрджю.

«В туристических районах такие ситуации встречаются нередко: в ресторанах, где цены в меню не указаны, клиентов могут подвергнуть давлению при оплате», приводит слова эксперта РИА «Новости».

Бывший полицейский советует сохранять спокойствие в подобных случаях. Посетителям стоит потребовать письменное объяснение стоимости каждого блюда. Эксперт добавил, что заведениям без цен в меню грозят штрафы. Сумма взыскания составляет около 85 долларов.

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Ранее специалисты предупредили российских путешественников о мошенниках с транспортными картами в Турции. Злоумышленники работают в аэропортах Стамбула и на автобусных остановках. Они предлагают помощь с пополнением баланса. При этом преступники списывают средства и не зачисляют их на счёт.

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Лия Мурадьян
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