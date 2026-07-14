Конфликт с Россией позволяет европейским и британским чиновникам избегать ответственности за внутренние трудности, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его мнению, антироссийская риторика стала инструментом для объяснения собственных политических и экономических неудач.

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами отреагировал на публикацию норвежского политолога Гленна Дизена в соцсети X. Тот ранее заявил, что обвинения в адрес Москвы помогают британским политикам отвлекать внимание от проблем внутри страны.

«Бюрократы из ЕС и Великобритании никогда не признают своих ошибок и пытаются свалить вину за все ужасные проблемы, которые они сами и создали, на Россию», – написал Дмитриев.

По словам главы РФПИ, именно противостояние с Москвой остаётся важным элементом политики ряда западных стран, поскольку позволяет не обсуждать причины накопившихся кризисов. Он отметил, что такая стратегия помогает чиновникам уходить от оценки собственных решений.

«Именно поэтому конфронтация с Россией так важна для них – она позволяет уйти от ответственности за свои исторические цивилизационные провалы», – подчеркнул Дмитриев.

Ранее Life.ru писал, что глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил о срыве возможного мирного соглашения по Украине. По его словам, переговоры в Белоруссии и Турции могли привести к договорённостям, но процесс остановился после вмешательства западных стран. Министр отметил, что сейчас сторонам придётся искать компромисс, который не устроит полностью ни одну из них.