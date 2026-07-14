В украинском военном руководстве обострились разногласия вокруг управления армией и распределения ресурсов. Министр обороны Украины Михаил Фёдоров, по данным The Economist, пытался добиться отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, однако не получил поддержки Владимира Зеленского.

Как пишет издание со ссылкой на источники в Киеве, напряжение между чиновником и частью военного руководства усилилось на фоне споров о поставках ракет и боеприпасов. При этом представители разведки считают, что у Фёдорова мало возможностей для прямого противостояния с опытным военным командованием.

«Сырский опытен, лучше знает систему, чем Миша, и перехитрит его», – заявил собеседник The Economist.

Фёдоров занял пост министра обороны Украины в январе и пришёл в ведомство с репутацией сторонника цифровых реформ. После назначения он инициировал проверки министерства и армейских подразделений, в ходе которых, как отмечает издание, были выявлены значительные перерасходы средств.

Министр также выступал за переход части закупок на открытые тендеры. По его словам, такие изменения позволили снизить стоимость отдельных видов вооружения, включая 155-миллиметровые боеприпасы.

При этом часть военных руководителей критикует Фёдорова за отсутствие боевого опыта, хотя признаёт его успехи в сфере цифровизации и развития беспилотных технологий. Одновременно у министра есть сторонники среди молодых офицеров и подразделений, связанных с современными военными разработками.

Сам Фёдоров признавал наличие разногласий с Сырским по вопросам финансирования и распределения ресурсов, однако заявлял, что они остаются одной командой.

«Он – главнокомандующий украинской армией», – говорил глава Минобороны Украины.

Ранее Life.ru писал, что главком ВСУ Александр Сырский, по данным военного корреспондента Юрия Котёнка, запрещал украинским подразделениям покидать Константиновку в ДНР. По его словам, военным приказали удерживать позиции до последнего. При этом ситуация в городе, как утверждает журналист, остаётся крайне сложной для украинской стороны.