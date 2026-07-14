Иран нанёс ракетные удары по американской авиабазе в Иордании

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении ракетного удара по американской авиабазе, которая находится в Иордании. Атака была направлена против объектов и позиций противника на этой базе.

«КСИР нанёс ракетные удары по объектам и местам дислокации противника на авиабазе армии США, находящейся на территории Иордании», — приводит Fars заявление КСИР.

По данным иранских СМИ, база использовалась американскими военными для нанесения ударов по Ирану. КСИР утверждает, что нанёс удары по ключевым объектам.

Ранее иранские военные нанесли удары по американским объектам в нескольких странах Ближнего Востока. Среди целей, по которым ударил Иран, — военная инфраструктура США в Бахрейне, радар дальнего обнаружения и морской радар в Омане. Также КСИР поразил топливные хранилища и склады с боеприпасами на базе Принц Хасан в Иордании, ремонтные мастерские и ангары на базе Шейх-Иса в Бахрейне, а также резервуары с топливом и зенитно-ракетные комплексы Patriot на базе Али ас-Салем в Кувейте.