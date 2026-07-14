Страшное ДТП с легковушкой и трактором в Татарстане унесло жизни 4 человек

В Татарстане легковой автомобиль врезался на большой скорости в трактор с прицепом, погибли четыре человека, находившиеся в салоне авто, в том числе водитель. О трагедии сообщает прокуратура республики.

ДТП В Татарстане. Фото © Max / Прокуратура Татарстана

«13 июля примерно в 21:30 на третьем километре автодороги «Мамадыш-Кукмор-Ишкеево» водитель автомобиля «Лада Гранта», не выбрав безопасную скорость, совершил столкновение с впереди следующим трактором с прицепом», — уточнили в ведомстве.

Ранее на Калужском шоссе в Москве произошла смертельная авария. На 22-м километре автодороги в районе Коммунарки столкнулись три автомобиля. В ДТП участвовали машины марок Lifan, Toyota и BMW. В результате происшествия один человек погиб, пострадал водитель автомобиля BMW.