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Регион
14 июля, 07:14

Новая атака на Тульскую область: в небе сбили три дрона ВСУ

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Российские средства ПВО перехватили ещё три украинских беспилотника над Тульской областью. Об отражении атаки сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

Сотрудники экстренных служб продолжают контролировать обстановку и обследовать возможные места падения обломков. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Разрушений на территории региона также не обнаружено.

«Повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — уточнил глава области.

Режим опасности атаки БПЛА в Тульской области пока не отменён. Власти призвали жителей сохранять бдительность и не приближаться к подозрительным предметам. Днём ранее там сбивали два дрона ВСУ.

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Андрей Бражников
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