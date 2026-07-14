Школа может не взять ребёнка в 10-й класс после 9-го — Минпросвещения назвало основания

Школа может не взять ребёнка в 10-й класс, если нет свободных мест. В этом случае родителям нужно обращаться в местный отдел образования — там помогут найти другую школу. Об этом заявили в пресс-службе Минпросвещения.

Для поступления в профильные классы с углублённым изучением предметов школа может проводить индивидуальный отбор. Если ребёнок не прошёл, местные власти обязаны найти ему место в обычном классе или в другой школе рядом.

«Если выпускник 9-го класса не прошёл отбор, орган исполнительной власти <...> или <...> местного самоуправления <...> обязан предоставить ему место в образовательной организации в классе универсального профиля либо в другой территориально доступной школе», — пояснили в министерстве.

В Минпросвещения добавили, что права детей на образование после 9-го класса контролируют на особом уровне — за этим следят ведомство, прокуратура и Госдума.

Ранее Life.ru рассказал, что выпускник Александр Щаницын, получивший 99 баллов по профильной математике, решил пересдать экзамен — хотел доказать себе, что может набрать максимум. В интервью он признался, что второй вариант был сложнее, но писать его было легче — волнения уже не было. Сейчас он ждёт результатов. В планах у парня — поступление в МФТИ.