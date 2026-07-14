Дебют за 13 минут: Сбежавший с Украины Роспутько сломал ногу в первом матче
Роспутько сломал ногу в дебютном матче за «Текстильщик»
Обложка © ТАСС / IMAGO / PIOTR KUCZA
Полузащитник Александр Роспутько получил перелом ноги в первой же игре за ивановский «Текстильщик». О серьёзной травме новичка сообщила пресс-служба клуба.
Футболист вышел на поле в гостевом матче стартового тура Первой лиги против тульского «Арсенала», но уже на 13-й минуте был вынужден покинуть встречу. Ивановская команда проиграла со счётом 1:2.
Осенью 2023 года Роспутько не вернулся в расположение юношеской команды «Шахтёра» после выезда в Бельгию. Украинские СМИ предполагали, что он мог отправиться в Россию через Стамбул, однако петербургская «Звезда» опровергла сообщения о его переходе.
В 2025 году Александр Роспутько, покинувший Украину, был официально включён в основной состав песчанокопской «Чайки». В клубе заявили, что полузащитник зарегистрирован для участия в турнирах РФС, а решение о его выходе на матч с «Черноморцем» должен был принять главный тренер.
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